Eurovision 2026 | Nemo restituisce il trofeo dopo la conferma di Israele Mengoni Sto con la Spagna

L'Eurovision 2026 si infiamma con polemiche e solidarietà: Nemo restituisce il trofeo dopo la conferma di Israele come ospite, mentre Marco Mengoni si schiera con la Spagna, sottolineando il valore politico dell'arte. La protesta dell'artista svizzero e le prese di posizione dei partecipanti evidenziano le tensioni e i dibattiti che attraversano il panorama europeo del festival.

La clamorosa protesta dell'artista svizzero contro la decisione dell'EBU scuote il panorama europeo. Marco Mengoni esprime sostegno totale alla Spagna, ribadendo il ruolo politico dell'arte nel raccontare la realtà. Una vera e propria crisi politica e culturale sta scuotendo l'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito d'Europa. La decisione dell'Unione europea di radiodiffusione (EBU) di ammettere la partecipazione di Israele all'edizione del 2026, nonostante le crescenti richieste di esclusione legate al conflitto in corso a Gaza, ha provocato un'ondata di proteste senza precedenti, ultime, in ordine di tempo, quelle di Nemo e Marco Mengoni. Dopo il ritiro di Spagna, Paesi Bassi, Slovenia, Irlanda e Islanda e il rifiuto da parte degli artisti portoghesi di rappresentare il proprio Paese durante Eurovision 2026, arriva la presa di posizione di Nemo, vincitore dell'ultima manifestazione, che ha deciso di restituire il trofeo agli organizzatori per la mancata esclusione di Israele dal contest: si allarga la campagna di boicottaggio dell'evento.

