Eurovision 2026 Mengoni con la Spagna sul boicottaggio contro Israele | La situazione è assurda RTVE lo ringrazia

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista di Eurovision 2026, Marco Mengoni ha commentato la decisione della Spagna di boicottare l'evento contro Israele, definendo la situazione

Marco Mengoni, a poche ore dal concerto al Palacio Vistalegre di Madrid che chiudeva il suo Live in Europe 2025, si è espresso sulla scelta della Spagna di boicottare l'Eurovision Song Contest 2026: "Sto con loro, anche la musica ha una parte politica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

