Eurovision 2026 la protesta non si placa | Nemo il vincitore del 2024 restituisce il premio E si ritira anche l’Islanda

L’Eurovision 2026 è segnato da tensioni e proteste crescenti, con Nemo, vincitore del 2024, che decide di restituire il premio. A questa decisione si aggiunge il ritiro ufficiale dell’Islanda, alimentando un clima di crisi e sconcerto nel panorama musicale europeo. Un gesto che scuote profondamente il celebre contest, lasciando irrisolti molti interrogativi sul futuro dell’Eurovision.

Un gesto clamoroso scuote il mondo dell’ Eurovision Song Contest. Nemo, il vincitore svizzero dell’edizione 2024, ha deciso di restituire il prestigioso trofeo conquistato con la vittoria nella competizione musicale più seguita d’Europa. La decisione nasce da una profonda divergenza con le scelte dell’Ebu, l’Unione Europea di Radiodiffusione che organizza l’evento. In un video su Instagram di qualche giorno fa, l’artista svizzero ha motivato la sua scelta citando un conflitto tra i valori ufficiali della competizione e le decisioni attuali dell’organizzazione. Nemo ha sottolineato come l’Eurovision Song Contest abbia sempre rappresentato un simbolo di unità e inclusione, valori che secondo l’artista hanno reso speciale la competizione e che ne costituiscono il DNA culturale. 🔗 Leggi su Cultweb.it