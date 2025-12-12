Europei di corsa campestre Bergamo sogna con Parolini e Zenoni in Portogallo

Gli Europei di corsa campestre si svolgono a Lagoa, in Portogallo, con protagonisti italiani come Parolini e Zenoni, pronti a conquistare la scena. La competizione vede anche Stefano e Marta impegnati nella staffetta mista, insieme a Luigi Turrin, Matteo Bardea e Martina Ghisalberti, tutti determinati a ottenere risultati di rilievo.

ATLETICA. Domenica 14 dicembre a Lagoa Stefano e Marta inseguono la gloria nella staffetta mista. In gara anche Luigi Turrin, Matteo Bardea, Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana) e Olivia Alessandrini (Bg 59 Oriocenter).

