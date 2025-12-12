Europa League vittorie pesantissime in trasferta per Roma e Bologna Bernardeschi e Ferguson trascinatori

Nella quarta giornata di Europa League, Roma e Bologna ottengono vittorie importanti in trasferta. Il Celtic Glasgow si impone 3-0 sui giallorossi, con Ferguson protagonista, mentre i felsinei superano i loro avversari con un risultato convincente. Le partite hanno visto protagonisti diversi marcatori e momenti decisivi, contribuendo a un torneo emozionante e ricco di sorprese.

Celtic Glasgow - Roma 0-3 Marcatori: 6' pt Scales aut, 36' e 46' pt Ferguson Celtic (3-4-3): Schmeichel 6.5; Trusty 5.5, Scales 4.5, Tierney 5 (1' st Donovan 6); Yang 5.5 (17' st Ralston 6), McGregor 5.5, Engels 6, Tounekti 5.5; Hatate 6 (32' st Balikwisha sv), Maeda 5.5 (1' st Paulo Bernardo 6), Nygren 5 (1' st Iheanacho 6). In panchina: Sinisalo, Doohan, McCowan, Kenny, Murray. Allenatore: Nancy. 🔗 Leggi su Feedpress.me

