europa league la roma vince 3 0 a glasgow il bologna batte 2 1 il celta vigo in spagna

Nella sesta giornata di Europa League, la Roma ottiene una vittoria importante battendo 3-0 il Celtic a Glasgow, mentre il Bologna supera 2-1 il Celta Vigo in Spagna. Risultati che rafforzano le speranze di qualificazione per le squadre italiane, entrambe determinante per il cammino nella competizione europea.

La Roma trova la riscossa in Europa League. Nella sesta giornata della fase campionato la formazione di Gasperini travolge in trasferta il Celtic 3-0 e vede avvicinarsi la qualificazione diretta agli ottavi. A sbloccare il risultato un' autorete di Scales (6?), poi si scatena Ferguson con una doppietta (36? e 46?). Prima dell'intervallo Engels fallisce un rigore. Giallorossi a quota 12 in classifica. Dopo il successo a Ibrox, vinciamo anche al Celtic Park di Glasgow??? Decidono l'autorete di Scales e la doppietta di Ferguson? #CelticRoma #UEL pic.twitter.comgrjUcwDqbw — AS Roma (@OfficialASRoma) December 11, 2025 Successo in rimonta per il Bologna nella serata di Europa League.