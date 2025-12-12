Europa League | la Roma travolge 3-0 il Celtic e blinda i playoff

La Roma conquista una vittoria convincente in Europa League, battendo 3-0 il Celtic in trasferta. Con questa terza affermazione consecutiva, i giallorossi si avvicinano sempre di più alla qualificazione ai playoff, salendo a 12 punti e rafforzando le proprie possibilità di chiudere tra le prime otto squadre della competizione.

