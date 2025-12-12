Europa League | la Roma travolge 3-0 il Celtic e blinda i playoff

La Roma conquista una vittoria convincente in Europa League, battendo 3-0 il Celtic in trasferta. Con questa terza affermazione consecutiva, i giallorossi si avvicinano sempre di più alla qualificazione ai playoff, salendo a 12 punti e rafforzando le proprie possibilità di chiudere tra le prime otto squadre della competizione.

È una Roma brillante e convincente quella che domina in casa del Celtic e trova la terza vittoria consecutiva in Europa League: 0-3 il risultato a favore degli uomini di Gian Piero Gasperini, che si mettono alle spalle le due sconfitte di fila in campionato, salgono a 12 punti e provano a blindare i playoff, mantenendo viva la possibilità di chiudere tra le prime otto. Tanti i cambi di Gasperini rispetto alla sconfitta di Cagliari: Dybala parte dalla panchina, alle spalle di Ferguson ci sono Soulé, unica conferma là davanti, e la novità El Shaarawy, alla prima stagionale da titolare nella competizione.

