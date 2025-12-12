Europa League la Roma cala il tris in Scozia | Celtic ko

La Roma si impone con autorità in Scozia, battendo il Celtic con un netto 3-0 nella partita di Europa League. La squadra di Gian Piero Gasperini dimostra grande solidità e determinazione, consolidando il suo cammino nella competizione europea. Un risultato che rafforza le ambizioni giallorosse nel torneo continentale.

La Roma domina in Scozia: la squadra di mister Gian Piero Gasperini asfalta il Celtic con un perentorio 3-0. I capitolini tornano alla vittoria dopo le due sconfitte di fila contro Napoli e Cagliari. La Roma fa la voce grossa in Scozia, stendendo il Celtic con il risultato di 3-0. La formazione giallorossa di Gian Piero Gasperini si è imposta fornendo una prestazione di assoluto livello in Europa League, impreziosita dalla doppietta di Ferguson. La Roma domina in Scozia: i giallorossi calano il tris. La Roma impiega appena sei minuti per passare in vantaggio in Scozia: i giallorossi la sbloccano su calcio d'angolo di Soulé, grazie all'autorete di testa di Scales.