Europa League la Roma cala il tris in Scozia | Celtic ko
La Roma si impone con autorità in Scozia, battendo il Celtic con un netto 3-0 nella partita di Europa League. La squadra di Gian Piero Gasperini dimostra grande solidità e determinazione, consolidando il suo cammino nella competizione europea. Un risultato che rafforza le ambizioni giallorosse nel torneo continentale.
La Roma domina in Scozia: la squadra di mister Gian Piero Gasperini asfalta il Celtic con un perentorio 3-0. I capitolini tornano alla vittoria dopo le due sconfitte di fila contro Napoli e Cagliari. La Roma fa la voce grossa in Scozia, stendendo il Celtic con il risultato di 3-0. La formazione giallorossa di Gian Piero Gasperini si è imposta fornendo una prestazione di assoluto livello in Europa League, impreziosita dalla doppietta di Ferguson. La Roma domina in Scozia: i giallorossi calano il tris. La Roma impiega appena sei minuti per passare in vantaggio in Scozia: i giallorossi la sbloccano su calcio d’angolo di Soulé, grazie all’autorete di testa di Scales. 🔗 Leggi su Sportface.it
Europa League, la Roma cala il tris a Glasgow e stende il Celtic
Europa League, la Roma vince 3-0 a Glasgow, il Bologna batte 2-1 il Celta Vigo in Spagna