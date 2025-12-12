Eurolega c’è Virtus-Hapoel | decine di agenti in Fiera per evitare disordini e scontri

In vista del match di Eurolega tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv, decine di agenti sono stati schierati nel distretto fieristico di Bologna per prevenire disordini e scontri. La sicurezza è stata rafforzata per garantire il regolare svolgimento dell’incontro, in un contesto segnato da tensioni e polemiche legate alla situazione geopolitica e alle manifestazioni di solidarietà.

Bologna, 12 dicembre 2025 – Il distretto fieristico sarà ’protetto’ a dovere per garantire il regolare svolgimento del match di EuroLega (l’ennesimo “del genocidio”, come definito dagli attivisti a sostegno del popolo palestinese) tra Virtus e Hapoel Tel Aviv. Per garantire che tutto fili liscio, quindi, ci saranno diverse decine di rinforzi dei reparti schierati delle forze dell’ordine proprio per evitare che, all’esterno della Fiera, dove alle 20,30 si svolgerà la competizione, non si creino disordini. A un chilometro scarso dal distretto, infatti, già prima della palla a due la galassia antagonista, capitanata da Giovani Palestinesi, si è data appuntamento al vicino giardino Parker Lennon, per mostrare a “Israele il cartellino rosso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eurolega, c’è Virtus-Hapoel: decine di agenti in Fiera per evitare disordini e scontri

