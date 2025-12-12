Euroleague beffa Virtus | l' Hapoel firma il blitz all' Arena trascinata dai 43 punti della coppia Bryant-Oturu
La Virtus Olidata Bologna interrompe la serie positiva casalinga in Euroleague, subendo una sconfitta contro l'Hapoel IBI Tel Aviv. La partita, decisa da un finale combattuto, vede i padroni di casa sconfitti per 74-79, con prestazioni straordinarie della coppia Bryant-Oturu, autrice di 43 punti complessivi.
Si chiude con una sconfitta la striscia positiva casalinga della Virtus Olidata Bologna. Nel quindicesimo turno di Euroleague, le Vu Nere sono state battute dall'Hapoel IBI Tel Aviv con il punteggio finale di 74-79. La sconfitta arriva al termine di una partita che i ragazzi di Ivanovic hanno. Bolognatoday.it
