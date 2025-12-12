Euro NCAP 2025 i risultati degli ultimi crash test Decisivi i pacchetti di sicurezza opzionali

Euro NCAP ha pubblicato i risultati degli ultimi crash test del 2025, valutando la sicurezza di diciannove nuovi modelli di auto. I test hanno evidenziato l'importanza dei pacchetti di sicurezza opzionali, fondamentali per migliorare le valutazioni complessive e garantire maggior protezione ai passeggeri.

L' ACI, in qualità di membro di Euro NCAP (il programma europeo indipendente di valutazione della sicurezza delle auto nuove), ha diffuso i risultati dell'ultima serie di crash test del 2025, che ha coinvolto diciannove nuovi modelli. I test confermano come la presenza di sistemi avanzati di assistenza alla guida, anche opzionali, possa incidere in modo significativo sulla valutazione finale. Hanno ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle i seguenti modelli: Deepal S05, EXLANTIX ET, GEELY STARRAY EM-i, Hyundai NEXO, Kia EV4 equipaggiata con Safety Pack opzionale, MAZDA CX-5, Mercedes-Benz CLA, MG MG4 EV Urban, Mitsubishi Eclipse Cross, Porsche Cayenne e Volkswagen T-Roc.

