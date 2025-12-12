eugenio finardi in radio da oggi il brano i venti della luna

Da oggi in rotazione radiofonica, il nuovo singolo di Eugenio Finardi intitolato

In rotazione radiofonica I venti della luna, il nuovo singolo di Eugenio Finardi, estratto dal nuovo album di inediti Tutto. In radio da oggi I venti della luna, il nuovo singolo di Eugenio Finardi, estratto dal nuovo album di inediti Tutto. Il brano usa il vento come simbolo delle forze che attraversano la nostra vita: tempeste, gioie, paure, cambiamenti, ricordi che tornano come soffi improvvisi. Nel testo il vento porta guerra e festa, speranza e mistero. In contrasto, la Luna, dove “non c’è mai vento”, rappresenta un luogo immobile e senza emozioni. La canzone diventa così una riflessione poetica su ciò che ci muove, ci agita e ci rende vivi. Spettacolo.eu

Eugenio Finardi: chi è/ Carriera, vita privata e malattia: “Non posso più ascoltare una batteria” - Chi è Eugenio Finardi, ospite oggi a 'Le Iene': vita privata, carriera e malattia del cantautore famoso per la canzone 'Extraterrestre' Ospite questa sera durante la diretta del programma di Italia 1 ... ilsussidiario.net

