Etrusca a Siena obiettivo continuità

Dopo una breve pausa, l’Etrusca Basket si prepara a tornare in campo domani sera alle 21, affrontando in trasferta il Costone Siena. L’obiettivo è mantenere la continuità di risultati nell’undicesima giornata del campionato Interregionale B, in una sfida importante sul parquet avversario.

Dopo la pausa di due settimane, l’Etrusca basket è pronta a tornare in campo domani sera alle ore 21, in una trasferta delicata sul parquet del Costone Siena, per l’undicesima giornata d’andata del campionato Interregionale B. La squadra di San Miniato arriva da un periodo complesso, ma il break ha permesso al gruppo di recuperare energie e ritrovare fiducia dopo le ultime sconfitte. La settimana di lavoro è stata positiva, con ritmo alto, concentrazione e un roster al completo, senza acciacchi, permettendo allo staff tecnico di preparare con maggior compattezza una gara che, per le sue insidie, potrebbe mettere in difficoltà i giocatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it