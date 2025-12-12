Etna | la Chiesa di S Maria del Carmelo ad Acireale rinasce dopo il sisma – FOTO

La Chiesa di S. Maria del Carmelo ad Acireale, gravemente danneggiata dal sisma, sta per rinascere grazie a un intervento di restauro. Lunedì 15 dicembre alle ore 16.30 si terrà un appuntamento dedicato alla presentazione del processo di recupero e valorizzazione di questo importante patrimonio storico e religioso della zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pennisi (Acireale), appuntamento lunedì 15 dicembre alle ore 16.30 ETNA, LA CHIESA S. MARIA DEL CARMELO TORNA A VIVERE RESTAURO ESEMPLARE CHE RICUCE LE FERITE DEL SISMA E RACCONTA 125 ANNI DI STORIA ACIREALE – A Pennisi, frazione dell’area etnea segnata dal terremoto di Santo Stefano 2018, la Chiesa Santa Maria del Carmelo torna a mostrarsi alla comunità con un volto rinnovato. Lunedì 15 dicembre, alle ore 16.30, l’edificio sarà riaperto al culto dopo un importante intervento di ristrutturazione, consolidamento e restauro che ha ricomposto le ferite, rilanciando il ruolo di riferimento spirituale e sociale per l’intera comunità. Dayitalianews.com Etna, la chiesa S. Maria del Carmelo torna a vivere. Restauro esemplare che ricuce le ferite del sismae racconta 125 anni di storia - 30 ACIREALE – A Pennisi, frazione dell’area etnea segnata dal terremoto di Santo Stefano 2018, la Chiesa Santa Maria del Carmelo torna a ... livesicilia.it ???????????????? ???????????? Mostra fotografica dalla Striscia di Gaza nella chiesa San Rocco di Acireale __________ Etna Channel - Tg Reporter CH 199 dgt - facebook.com facebook © Dayitalianews.com - Etna: la Chiesa di S. Maria del Carmelo, ad Acireale, rinasce dopo il sisma – FOTO

Etna - Madonna della Sciara di Mompileri: una Devozione nata dalla Grande Rovina

Video Etna - Madonna della Sciara di Mompileri: una Devozione nata dalla Grande Rovina Video Etna - Madonna della Sciara di Mompileri: una Devozione nata dalla Grande Rovina