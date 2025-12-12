Eterna Lindsey Vonn | a 41 anni torna a vincere in Coppa del mondo

Lettera43.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lindsey Vonn, leggenda dello sci alpino, ritorna in vetta a 41 anni, conquistando una vittoria in Coppa del Mondo dopo sette anni e mezzo. La campionessa statunitense dimostra ancora una volta la sua determinazione e passione, consolidando il suo incredibile percorso sportivo e la sua eterna classe sulle piste.

Infinita Lindsey Vonn. La sciatrice del Minnesota è tornata a vincere una gara in Coppa del Mondo a sette anni e mezzo dall’ultimo trionfo, datato 14 marzo 2018 ad Åre. Dopo cinque anni di pausa, Wonder Woman è tornata in gara nel 2024 e oggi, a 41 anni, è diventata di gran lunga la più anziana a conquistare una gara professionistica: frantumato il record di Federica Brignone, che ha dominato la scorsa stagione a 34 anni. Sua infatti la discesa libera di St. Moritz, in Svizzera, la prima del 2025-2026, che la lancia anche verso Milano-Cortina. È l’83esimo successo in carriera, seconda solo alla connazionale Mikaela Shiffrin, l’unica in tripla cifra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

eterna lindsey vonn a 41 anni torna a vincere in coppa del mondo

© Lettera43.it - Eterna Lindsey Vonn: a 41 anni torna a vincere in Coppa del mondo

eterna lindsey vonn 41Lindsey Vonn è eterna, vince a 41 anni la discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz. Sofia Goggia è quarta - La campionessa americana domina la prima discesa della stagione di Coppa del Mondo a Sankt Moritz, in Svizzera. msn.com scrive

eterna lindsey vonn 41Eterna Lindsey Vonn: a 41 anni torna a vincere in Coppa del mondo - Straordinaria prestazione di Lindsey Vonn nella discesa libera di St. Da lettera43.it

LINDSEY VONN eterna! A 41 anni regola tutte in DISCESA, rivivi la sua prova magica

Video LINDSEY VONN eterna! A 41 anni regola tutte in DISCESA, rivivi la sua prova magica