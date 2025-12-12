Eterna Lindsey Vonn | a 41 anni torna a vincere in Coppa del mondo

Lindsey Vonn, leggenda dello sci alpino, ritorna in vetta a 41 anni, conquistando una vittoria in Coppa del Mondo dopo sette anni e mezzo. La campionessa statunitense dimostra ancora una volta la sua determinazione e passione, consolidando il suo incredibile percorso sportivo e la sua eterna classe sulle piste.

Infinita Lindsey Vonn. La sciatrice del Minnesota è tornata a vincere una gara in Coppa del Mondo a sette anni e mezzo dall’ultimo trionfo, datato 14 marzo 2018 ad Åre. Dopo cinque anni di pausa, Wonder Woman è tornata in gara nel 2024 e oggi, a 41 anni, è diventata di gran lunga la più anziana a conquistare una gara professionistica: frantumato il record di Federica Brignone, che ha dominato la scorsa stagione a 34 anni. Sua infatti la discesa libera di St. Moritz, in Svizzera, la prima del 2025-2026, che la lancia anche verso Milano-Cortina. È l’83esimo successo in carriera, seconda solo alla connazionale Mikaela Shiffrin, l’unica in tripla cifra. 🔗 Leggi su Lettera43.it