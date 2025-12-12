Estrazione Million Day di oggi 12 dicembre 2025 | i numeri vincenti di venerdì
Ecco i numeri vincenti dell'estrazione Million Day di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, in diretta alle 13 e alle 20:30. Questo gioco, molto popolare in Italia, offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Scopri subito i risultati di questa attesa estrazione.
Estrazione Million Day oggi venerdì 12 dicembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 12 DICEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l'estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DELL'11 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 10 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 9 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DELL'8 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 7 DICEMBRE
