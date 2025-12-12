Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 12 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti dell'estrazione Lotto e 10eLotto di oggi, venerdì 12 dicembre 2025. Alle ore 20, si sono svolti i sorteggi del numero 198 del 2025 e del 10eLotto, offrendo nuove opportunità di vincita e suspense per i giocatori.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 12 dicembre 2025. Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 198 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 12 dicembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 198 del 12 dicembre 2025 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. Tpi.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 12 dicembre 2025: dalle 20 i numeri vincenti e le quote - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 12 dicembre 2025, in diretta su Il Messaggero. msn.com

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto venerdì 12 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote - Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 12 dicembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage ... fanpage.it

L?????????????? ???? ???????????? Partecipa alla nostra magica lotteria di Natale 1?? 1° numero estratto sulla Ruota di Roma ? Estrazione Lotto di martedì 23 dicembre Vieni ad acquistare il tuo biglietto, tenta la fortuna per questo incredibile cesto - facebook.com facebook