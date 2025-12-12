Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 12 dicembre 2025

Venerdì 12 dicembre 2025 si tiene la 101esima estrazione del Eurojackpot, la lotteria paneuropea che coinvolge 18 paesi dell’Unione Europea. L’estrazione, prevista alle ore 20:30, mette in palio numerosi premi e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel panorama delle lotterie europee. Ecco i numeri vincenti estratti questa sera.

Estrazione Eurojackpot di oggi 12 dicembre 2025: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 20,30 va in scena la 101esima estrazione del 2025 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 12 dicembre 2025: ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI 12 DICEMBRE 2025 LIVE – AGGIORNAMENTO DALLE ORE 20 Combinazione vincente: Euro numeri: (I numeri vincenti del concorso Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal. Tpi.it

Eurojackpot, estrazione di oggi venerdì 12 dicembre: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 17 milioni di euro - Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti anche oggi, venerdì 12 dicembre. corrieredellumbria.it

Eurojackpot/ Estrazione di oggi 12 dicembre 2025: la combinazione vincente - Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di venerdì 12 dicembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio ... ilsussidiario.net

TRA PARENTESI IL NUMERO DI SCHEDE VINCENTI Punti 5+2 [1] - € 10.000.000,00 - Realizzato in GERMANIA Punti 5+1 [3] - € 569.615,20 - Realizzati in GERMANIA (2) e FINLANDIA (1) EUROJACKPOT prossima estrazione € 10.000.000 - facebook.com facebook