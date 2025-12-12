Estorce 50mila euro al suo ex datore di lavoro La polizia gli tende una ‘trappola’ e lo arresta

Un uomo della provincia di Pisa è stato arrestato dalla polizia dopo aver estorto circa 50mila euro al suo ex datore di lavoro, usando come pretesto infortuni e prestazioni non pagate. La vicenda, caratterizzata anche da minacce fisiche, si è conclusa con l’arresto grazie a una trappola organizzata dalle forze dell’ordine.

Pisa, 12 dicembre 2025 – Con la scusa di infortuni o presunte prestazioni non retribuite era riuscito ad estorcere al suo ex datore di lavoro, un artigiano della provincia di Pisa, circa 50mila euro, arrivando perfino a minacciarlo fisicamente insieme alla sua famiglia. Per questo un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentata estorsione. L’indagine è partita da una denuncia dello stesso artigiano: è stato lui a rivolgersi alla polizia per il timore di ritorsioni da parte dell'estorsore. Quest'ultimo, dopo aver lavorato con contratti irregolari per il piccolo imprenditore, dopo l'interruzione del rapporto di lavoro ha iniziato a chiedere soldi lamentando, riferisce la questura, "presunti risarcimenti in relazione a infortuni di lavoro o presunte prestazioni lavorative non retribuite", accompagnandole da minacce dirette e perfino aggressioni fisiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estorce 50mila euro al suo ex datore di lavoro. La polizia gli tende una ‘trappola’ e lo arresta

