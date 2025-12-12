Esplode la crisi nell’impero del vetro Bavelloni fra chiusure e licenziamenti

La crisi nell’impero del vetro Bavelloni si intensifica, con chiusure e licenziamenti che colpiscono Bregnano, in provincia di Como. L’azienda, storica nel settore dei macchinari e utensili per la lavorazione del vetro e controllata dal Gruppo Biesse, sta attuando un piano di riorganizzazione che sta avendo pesanti ripercussioni sulla comunità locale.

Bregnano (Como), 12 dicembre 2025 – Si sentirà ancora di più a Bregnano l’effetto del piano di riorganizzazione annunciato da Bavelloni Spa, storica azienda specializzata in macchinari e utensili per la lavorazione del vetro, oggi controllata dal Gruppo Biesse. La direzione ha comunicato ai sindacati la chiusura totale dello stabilimento bregnanese di via Delle Industrie e un massiccio taglio del personale che coinvolgerà anche il sito di Lentate sul Seveso (Monza e Brianza). Il piano prevede 55 esuberi su 92 dipendenti complessivi, oltre il 50% dell’organico: 22 licenziamenti riguarderanno direttamente Bregnano, dove tutte le attività saranno trasferite altrove, mentre 33 esuberi ricadranno su Lentate, che proseguirà con la produzione di un solo macchinario, riducendo drasticamente il proprio perimetro operativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esplode la crisi nell’impero del vetro Bavelloni fra chiusure e licenziamenti

