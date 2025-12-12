Esma Giorgetti | prematuro ampliarne vigilanza su mercati nazionali

Esma e Giorgetti evidenziano che, pur apprezzando la direzione della proposta legislativa europea per un mercato finanziario più integrato, sottolineano l'importanza di un coordinamento più solido tra autorità di vigilanza e la necessità di infrastrutture europee per la gestione delle crisi prima di rafforzare la supervisione dei mercati finanziari dell’Ue.

Bruxelles, 12 dic. (askanews) – La recente proposta legislativa della Commissione europea per la creazione di un mercato finanziario unico più integrato e semplificato nell’Ue “va nella giusta direzione”, ma sono necessari “un coordinamento molto più solido tra autorità di vigilanza europee e nazionali”, e poi non disponiamo di “una infrastruttura europea per la gestione delle crisi”, e “una rete di sicurezza comune europea”; senza tutto questo, sarebbe “prematuro” il rafforzamento della supervisione dei mercati finanziari dell’Ue da parte dell’Esma (la “European Securities and Markets Authority”, con ha sede a Parigi), con un ruolo accresciuto anche nella vigilanza diretta a livello nazionale. Ildenaro.it

