EsDeeKid è Timothée Chalamet? La risposta enigmatica della star di Dune | Tutto sarà rivelato

L'enigma su EsDeeKid e Timothée Chalamet continua a suscitare curiosità tra i fan. La star di Dune, con un messaggio misterioso, lascia intendere che presto tutto sarà svelato, alimentando le ipotesi su un possibile collegamento tra l’attore e l’identità nascosta del rapper mascherato.

Proseguono le speculazioni intorno all'attore e alla possibilità che si nasconda lui dietro l'identità segreta del rapper mascherato. In una recente intervista, a Timothée Chalamet è stata posta una domanda diretta riguardo uno dei rumor che circolano maggiormente online sull'attore di Dune e Marty Supreme. Chalamet da tempo è indicato come la possibile identità che si cela dietro il rapper EsDeeKid. Nessuno ancora conosce il nome di colui che si nasconde dietro il volto coperto di EsDeeKid e la voce sulla possibilità che possa realmente trattarsi di Timothée Chalameet non accenna a diminuire, nemmeno dopo la risposta del diretto interessato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - EsDeeKid è Timothée Chalamet? La risposta enigmatica della star di Dune: "Tutto sarà rivelato"

