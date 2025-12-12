Il Tar del Lazio ha annullato la decisione di esclusione di una ragazza dal concorso per allievi finanzieri, ritenendo ingiustificata la discriminazione basata sul contesto familiare criminale di provenienza. La sentenza sottolinea l'importanza di valutare ogni candidato senza pregiudizi, riconoscendo il diritto all'uguaglianza e alla parità di opportunità.

(Adnkronos) – Il Tar del Lazio ha a nnullato la decisione con cui una ragazza era stata esclusa dal concorso per allievi finanzieri a causa del contesto familiare criminale di provenienza. I giudici amministrativi, con la sentenza 224442025 hanno riconosciuto le ragioni della donna sottolineando che non si può fare una “automatica equiparazione tra il . Periodicodaily.com

Esclusa dal concorso per 'contesto familiare criminale', Tar la riammette: "Discriminazione"

Esclusa dal concorso per 'contesto familiare criminale', Tar la riammette: "Discriminazione" - I giudici del Lazio hanno annullato la decisione con cui una ragazza era stata esclusa dal concorso per allievi finanzieri. adnkronos.com

La 36enne di Lanciano, esclusa dal concorso della Polizia locale per dei tatuaggi, ricorre al Consiglio di Stato. La donna, che già si era rivolta al Tar, che però ha respinto la sua istanza, ha deciso di portare avanti la sua battaglia. La 36enne era stata esclusa - facebook.com facebook