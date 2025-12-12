Eredita la casa del padre ma fa una terribile scoperta | Vivo in macchina mi manca lavarmi Cos’è successo atroce

Mustafà eredita la casa del padre, ma una scoperta sconvolgente cambierà la sua vita: viveva in auto e si rende conto di quanto fosse difficile soddisfare anche i bisogni più elementari. È una fredda mattina d'inverno quando riapre la portiera della sua auto semi-parcheggiata nei pressi di Mestre, rivelando una verità dolorosa sulla sua condizione.

È una mattina d'inverno quando Mustafà riapre la portiera della sua auto semi?parcheggiata nei pressi di Mestre. Il motore è freddo, come le notti che sono diventate il suo letto da mesi. Dentro non c'è nulla di più che qualche coperta. Ma quello spazio angusto è tutto ciò che resta di una promessa: l'appartamento che gli era stato promesso dal padre adottivo come casa per sempre. Una storia di guerra, fuga e speranza tradita, ora intrappolata nelle pieghe di una normativa che promette di cambiare il corso delle occupazioni abusive in Italia. La storia di Mustafà: tra diritto, ingiustizia e speranza di reintegro.

