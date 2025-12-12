Eredità D’Orazio dei Pooh | battaglia da 100mila euro tra la vedova e la figlia segreta

È in corso presso la Corte d’Appello di Roma il processo di secondo grado riguardante l’eredità di Stefano D’Orazio, celebre batterista dei Pooh scomparso nel 2020. La vicenda coinvolge la vedova e una figlia, attualmente al centro di una controversia valutata circa 100mila euro, che vede protagonisti i membri della famiglia nella disputa legale.

È iniziato davanti alla Corte d’Appello di Roma il processo di secondo grado per l’eredità di Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh morto nel 2020. Una battaglia legale che si riapre non per discutere la paternità biologica di Francesca Michelon, ormai accertata senza ombra di dubbio, ma per ridefinire completamente i termini economici e morali dell’eredità. Come scrive Il Corriere, la vedova del musicista, Tiziana Giardoni, ha presentato ricorso contro le decisioni di primo grado, chiedendo 100mila euro per danni esistenziali. Secondo la tesi della difesa di Giardoni, se D’Orazio non ha mai voluto riconoscere la figlia in vita sarebbe stato proprio a causa del comportamento della Michelon, che avrebbe impedito la costruzione di un rapporto sereno tra padre e figlia. Cinemaserietv.it

