Eredità di Stefano D’Orazio la vedova chiede 100 mila euro a Francesca Michelon Al via il processo d’Appello

È iniziato davanti alla Corte d’Appello di Roma il processo di secondo grado riguardante l’eredità di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh deceduto nel 2020. La vedova dell’artista ha presentato una richiesta di 100 mila euro a Francesca Michelon, coinvolta nella controversia. La vicenda si concentra sulle questioni patrimoniali e sulla gestione dell’eredità dell’artista.

È partito davanti alla Corte d'Appello di Roma il secondo grado del processo sull'eredità di Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh, scomparso nel 2020 a causa delle complicazioni legate al Covid. Il ricorso in Appello è stato promosso dalla moglie del musicista, Tiziana Giardoni, e non riguarda più il riconoscimento della figlia Francesca Michelon, ormai accertata senza alcun dubbio grazie al test del Dna, ma esclusivamente questioni economiche legate all'eredità. Il riconoscimento della figlia. Durante il processo di primo grado, conclusosi ad aprile, i giudici romani hanno stabilito con certezza che Francesca Michelon è figlia biologica di D'Orazio, nato da una relazione con la madre, Oriana Bolletta.