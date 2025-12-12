Ercolano quando le morti sul lavoro sono omicidio volontario | ecco perché la sentenza può segnare una svolta

A Ercolano, il 18 novembre 2024, un’esplosione in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio ha causato tragedie e vittime. Questa vicenda mette in evidenza il delicato tema delle morti sul lavoro, spesso sottovalutate o ignorate. La recente sentenza potrebbe rappresentare un punto di svolta nel riconoscimento delle responsabilità e nella tutela della sicurezza dei lavoratori.

Il 18 novembre 2024, a Ercolano, un’esplosione spazza via una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio. Tre morti: Sara e Aurora Esposito, gemelle di 26 anni, e Samuel Tafciu, 18 anni. Per loro era il primo giorno. Mercoledì 10 dicembre, in un’aula del Tribunale di Napoli, quella deflagrazione ha cambiato nome giuridico. Il giudice per l’udienza preliminare Federica Girardi ha condannato Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo a 17 anni e 6 mesi ciascuno per triplice omicidio volontario con dolo eventuale; Raffaele Boccia, indicato come fornitore della polvere pirica, a 4 anni per detenzione di esplosivo. Lanotiziagiornale.it

Strage di Ercolano, l'ira dei parenti delle vittime: "17 anni di carcere per tre morti non sono giustizia" - Condannati Pasquale Punzo e Vincenzo D'Angelo, titolari della fabbrica abusiva e datori di lavoro delle tre vittime, il 18enne Samuel Tafciu e le 26enni sorelle gemelle Aurora e Sara Esposito ... napolitoday.it

Ercolano, morti nell’esplosione della fabbrica abusiva di fuochi: condanne a 17 anni, in aula esplode la rabbia dei familiari - E non solo: per un incidente sul lavoro, benché in nero, è stato riconosciuto perfino il reato di ... giustizianews24.it

Sara, Aurora e Samuel morti nell’esplosione della fabbrica abusiva di fuochi d’artificio ad Ercolano: condanna a 17 anni per i titolari. Furia dei familiari in aula tra insulti e tentativi di aggressione nei confronti di giudice, pm e imputati - facebook.com facebook

Sara, Aurora e Samuel morti nell’esplosione della fabbrica abusiva di fuochi d’artificio ad Ercolano: condanna a 17 anni per i titolari. Furia dei familiari in aula tra insulti e tentativi di aggressione nei confronti di giudice, pm e imputati x.com