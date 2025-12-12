Epstein spuntano nuove foto con Trump Clinton e Gates

Nuove immagini provenienti dagli archivi di Jeffrey Epstein mostrano 19 fotografie che ritraggono figure pubbliche come Donald Trump, Bill Clinton e Bill Gates. Questi scatti riaccendono l'attenzione sulle connessioni e i sospetti legati all'eredità del finanziere, coinvolgendo personalità di spicco e alimentando discussioni sulla loro possibile implicazione nei retroscena dell'affare Epstein.

Spuntano 19 foto dagli archivi dell'eredità di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo che si è tolto la vita nel 2019. A pubblicare gli scatti i dem della commissione di vigilanza della Camera. Nelle immagini compaiono figure influenti legate al defunto miliardario, tra cui il presidente americano Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson. Una delle foto, in particolare, mostra una ciotola di preservativi con una caricatura del volto di Trump e accanto la scritta "Sono enorme!". Compare anche un cartello con su scritto "Preservativo Trump 4,50 dollari". In un altro scatto, poi, si vede il tycoon con sei donne con collane di fiori, i cui volti sono stati oscurati.

