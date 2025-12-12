Epstein diffuse nuove foto con Trump

La commissione di vigilanza della Camera degli Stati Uniti ha reso pubbliche 19 nuove foto provenienti dagli archivi di Epstein, rivelando la presenza di diverse figure di rilievo associate al finanziere pedofilo morto in carcere. Le immagini sollevano nuovamente interrogativi sulle connessioni e i rapporti di potere legati a Epstein.

19.36 I democratici Usa della commissione di vigilanza della Camera hanno pubblicato 19 foto dagli archivi dell'eredità di Epstein che mostrano numerose figure influenti legate al finanziere pedofilo morto suicida in carcere. Tra loro ci sono Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates. Una delle immagini mostra una ciotola di preservativi che riportano il viso del presidente e un cartello con scritto: "Preservativo Trump 4,50 dollari". Servizitelevideo.rai.it

