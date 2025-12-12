Episodi violenti davanti ad un bar di Marano locale chiuso per 15 giorni

Un episodio di violenza avvenuto davanti a un bar nel centro di Marano sul Panaro ha portato alla sospensione dell’attività per 15 giorni. La Polizia di Stato di Modena ha intervenuto e notificato il provvedimento al titolare del locale, in risposta a quanto accaduto.

Nella giornata odierna, la Polizia di Stato di Modena, tramite il personale della Squadra Amministrativa, ha notificato un provvedimento di chiusura al titolare di un bar nel centro di Marano sul Panaro. Il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni. Modenatoday.it Una serie ravvicinata di episodi violenti accresce il clima di insicurezza nel capoluogo.... #aggressioniCatanzaro #interrogazioneGentile #sicurezzaurbana - facebook.com Facebook © Modenatoday.it - Episodi violenti davanti ad un bar di Marano, locale chiuso per 15 giorni

BUTTAFUORI PICCHIA RAGAZZO A GALLIPOLI 2021

Video BUTTAFUORI PICCHIA RAGAZZO A GALLIPOLI 2021 Video BUTTAFUORI PICCHIA RAGAZZO A GALLIPOLI 2021