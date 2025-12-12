Entra in un palazzo per rubare all' interno delle cantine | arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Milano dopo aver tentato di svaligiare le cantine di un palazzo in via Padova. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il furto, portando all'arresto del cittadino algerino con l'accusa di tentato furto aggravato.

