enrico vavassori confermato alla guida di confapi lecco sondrio

Enrico Vavassori è stato riconfermato alla presidenza di Confapi Lecco Sondrio per il triennio 2025-2028. La decisione è arrivata giovedì sera all'unanimità durante il primo insediamento del nuovo consiglio direttivo, eletto la settimana scorsa in occasione dell'assemblea dell'associazione che. Leccotoday.it
