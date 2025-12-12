Energia geotermica | la lunga storia italiana che nasce in Toscana

L’energia geotermica, una risorsa rinnovabile con radici profonde in Italia, ha avuto un ruolo storico e attuale nel panorama energetico nazionale. Originata dal calore naturale del sottosuolo, questa forma di energia sfrutta il vapore naturale per generare elettricità, rappresentando un elemento chiave verso un futuro più sostenibile e innovativo.

L' energia geotermica è una risorsa rinnovabile tanto antica quanto moderna. Deriva dal calore naturale che si origina negli strati profondi del sottosuolo, raccolto sotto forma di vapore ad alta temperatura, che, convogliato attraverso una rete di vapordotti, alimenta le turbine degli impianti di generazione più moderni. Questo calore, prodotto dai movimenti geologici e dal gradiente termico (che aumenta con la profondità), può essere utilizzato non solo per generare elettricità, ma anche per riscaldare edifici e supportare processi industriali. La geotermia (dal greco geo, Terra, e thermós, caldo) si configura così come una risorsa strategica per la transizione energetica, offrendo vantaggi unici: a differenza di altre fonti rinnovabili, non dipende da stagioni o condizioni climatiche, ma garantisce una produzione continua e programmabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Energia geotermica: la lunga storia italiana che nasce in Toscana

