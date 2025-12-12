Emozione derby | c’è Bacchereto-Carmignano

Il fine settimana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del campionato di Terza Categoria: il derby tra Bacchereto e Carmignano. Un incontro che promette spettacolo e passione, coinvolgendo tifosi e appassionati in un match ricco di emozioni e rivalità storiche.

E' ormai alle porte un nuovo fine settimana, che coinciderà con l'undicesimo turno del campionato di Terza Categoria. Si comincia stasera alle 21,15, con l'anticipo del venerdì: il Peretola riceve il fanalino di coda La Briglia, con l'obiettivo di aggiudicarsi l'intera posta in palio per riavvicinarsi alla zona playoff. Tre le partite in programma per il pomeriggio di domani, la prima delle quali inizierà alle 14,30: Las Vegas, rivelazione attuale del torneo, battendo il Montepiano a domicilio raggiungerebbe in vetta (almeno per ventiquattr'ore) il Paperino San Giorgio. L'incontro di cartello è però il derby che si giocherà a Seano, alle 15: Bacchereto – Carmignano mette di fronte due squadre con ambizioni d'alta classifica.

