Emma Marrone | Mi permetto poche lacrime nella vita anche quando ho scoperto la malattia

Emma Marrone condivide un aspetto intimo della sua vita, rivelando come la forza della madre abbia influenzato il suo percorso. In un'intervista, l'artista parla della sua capacità di affrontare le difficoltà con determinazione e di come questa ispirazione abbia contribuito a plasmare la donna e la professionista che è oggi.

"Io da bambina volevo essere quella donna lì, lei non hai mollato, forse quello mi ha spinto a essere quello che sono" racconta Emma Marrone in riferimento alla madre, suo esempio di vita. La cantante ha raccontato apertamente la malattia e il modo in cui l'ha vissuta.

