Emma Marrone | Il tumore? In sala operatoria non conta se sei famoso Quando succedono queste cose sei solo al mondo

Ospite del podcast di Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi, Pezzi, Emma Marrone ha ripercorso la sua carriera e parlato anche della sua privata, incluso quando gli è stato diagnosticato un tumore all’ovaio. Nel corso della puntata, la cantante ha spiegato come, dinanzi a un male simile, non conti essere famosi o meno: “Che tu sia noto o poco noto, quando sei in sala operatoria sei comunque una persona in carne e ossa con un male da sconfiggere. Quando ti succedono queste cose sei solo al mondo. Sei tu contro il mondo e la malattia “. L’interprete, poi, ha spiegato il modo in cui reagisce al dolore: “Non mi lascio a grandi pietismi, io sono così. Tpi.it

