emergenza freddo aperto il dormitorio ecco i primi ospiti alla torretta fs

In risposta all'emergenza freddo, è stato aperto il dormitorio alla Torretta Fs, offrendo un riparo ai senza tetto. I primi ospiti hanno già trovato accoglienza, evitando di affrontare le temperature notturne particolarmente rigide di questo periodo. Un intervento importante per garantire sicurezza e assistenza a chi si trova in difficoltà.

Hanno rischiato di dormire ancora una volta di più per strada in un periodo dell’anno in cui le temperature notturne sono particolarmente rigide. Invece così non è stato, perché hanno riposato al caldo nei locali del dormitorio, il secondo in città, quello che viene aperto a dicembre per l’emergenza freddo. Questo anno il "dormitorio emergenza freddo" ha aperto cinque notti prima della data dello scorso anno, il 15 dicembre. E l’organizzazione e l’apertura è stata possibile grazie a un impegno corale, che ha visto protagonisti l’Amministrazione comunale e il mondo del volontariato. "Il nostro ringraziamento più sentito – racconta Carlo Ambrosini – vicedirettore della Caritas diocesana – è per Sara Grilli. 🔗 Leggi su Lanazione.it