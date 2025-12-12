Elly Schlein l' imbarazzante silenzio sulla caccia al sionista e Francesca Albanese
Non è una pecora nera, ma uno dei tanti caproni di un gregge sempre più rosso. Dal Mugello con furore, alludiamo a Francesco Tagliaferri, sindaco dem di Vicchio, a un tiro di schioppo da Firenze. Costretto in una cittadina di meno di diecimila abitanti, il sindaco con la zazzera da centro sociale e il cervello da imbonitore di assemblee liceali è in spasmodica ricerca di visibilità. Il capoluogo ritira la malaugurata pensata di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, lui rivendica la decisione per il suo borgo. Non pago, decapita l’albero di Natale, sostituendo la stella in cima all’abete con una bandiera della Palestina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
BRIATORE DEMOLISCE ELLY SCHLEIN IN DIRETTA: SILENZIO IMBARAZZANTE IN STUDIO!
Ha ragione Elly Schlein: serve uno scatto d'orgoglio, serve lanciare subito una grande mobilitazione popolare per l'Europa federale, sociale, democratica. Guardiamo in faccia la realtà: l'asse tra Donald Trump e i tecno-oligarchi sta proponendo all’Occidente u - facebook.com Vai su Facebook
Ho appena ascoltato un’intervista di Elly Schlein al Tg di Mentana: propaganda imbarazzante. Sinché il Pd non si libera di questo nulla, Giorgia Meloni governerà in eterno. Vai su X
Sulla Flotilla e su Gaza Elly Schlein non sa bene cosa dire - In mezzo alle moltissime prese di posizione sul piano di pace per la Striscia di Gaza presentato da Donald Trump, si è distinta in modo particolare una mancata presa di posizione: quella della ... Secondo ilpost.it
Flotilla, Schlein ritrova la parola dopo l'appello di Mattarella. Meglio tardi che mai - Dopo giorni di silenzio e assenza di una linea chiara, anche Elly Schlein ha finalmente parlato. Riporta iltempo.it