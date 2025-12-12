Elly Schlein l' imbarazzante silenzio sulla caccia al sionista e Francesca Albanese

L'articolo analizza il silenzio di Elly Schlein e Francesca Albanese su questioni delicate legate alla

Non è una pecora nera, ma uno dei tanti caproni di un gregge sempre più rosso. Dal Mugello con furore, alludiamo a Francesco Tagliaferri, sindaco dem di Vicchio, a un tiro di schioppo da Firenze. Costretto in una cittadina di meno di diecimila abitanti, il sindaco con la zazzera da centro sociale e il cervello da imbonitore di assemblee liceali è in spasmodica ricerca di visibilità. Il capoluogo ritira la malaugurata pensata di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, lui rivendica la decisione per il suo borgo. Non pago, decapita l'albero di Natale, sostituendo la stella in cima all'abete con una bandiera della Palestina.