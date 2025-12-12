Elicottero trasporta neve in quota per le piste da sci del Monte Bondone | Superato il limite Il video

Sul Monte Bondone, in provincia di Trento, un’inedita soluzione per affrontare la scarsità di neve: un elicottero trasporta neve in quota per le piste da sci. L’intervento, avvenuto durante il ponte dell’Immacolata, è stato necessario dopo che condizioni atmosferiche avverse avevano compromesso le attività sciistiche nella zona.

Manca la neve? Usiamo l’elicottero. Così hanno pensato sul Monte Bondone, in provincia di Trento, visto che una concomitanza di cause atmosferiche aveva creato problemi alle piste proprio durante il “ponte dell’Immacolata”. Qualche scialpinista se n’è accorto, ha registrato un video e la notizia è arrivata all’attenzione delle associazioni ambientaliste che hanno firmato una dura presa di posizione. La dichiarazione porta le firme di Extinction Rebellion Trentino, Wwf Trentino Alto Adige, Circolo di Trento di Legambiente, Rete Climatica Trentina, Italia Nostra – sezione trentina, Lipu sezione di Trento, Associazione per l’Ecologia, Yaku, L’Ortazzo, Enpa del Trentino sezione di Rovereto, Acque Trentine, Mountain Wilderness Italia: “E’ stato superato il limite: si tratta di un segnale gravissimo e di un precedente pericoloso. Ilfattoquotidiano.it

Un intervento di quattro ore con 40 viaggi: Trento Funivie ha deciso di combattere le temperature troppo alte su cima Palon trasportando sul posto, con l'elicottero, la neve necessaria all'apertura delle piste.