Elicottero trasporta neve in quota per le piste da sci del Monte Bondone | Superato il limite Il video

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul Monte Bondone, in provincia di Trento, un’inedita soluzione per affrontare la scarsità di neve: un elicottero trasporta neve in quota per le piste da sci. L’intervento, avvenuto durante il ponte dell’Immacolata, è stato necessario dopo che condizioni atmosferiche avverse avevano compromesso le attività sciistiche nella zona.

Manca la neve? Usiamo l’elicottero. Così hanno pensato sul Monte Bondone, in provincia di Trento, visto che una concomitanza di cause atmosferiche aveva creato problemi alle piste proprio durante il “ponte dell’Immacolata”. Qualche scialpinista se n’è accorto, ha registrato un video e la notizia è arrivata all’attenzione delle associazioni ambientaliste che hanno firmato una dura presa di posizione. La dichiarazione porta le firme di Extinction Rebellion Trentino, Wwf Trentino Alto Adige, Circolo di Trento di Legambiente, Rete Climatica Trentina, Italia Nostra – sezione trentina, Lipu sezione di Trento, Associazione per l’Ecologia, Yaku, L’Ortazzo, Enpa del Trentino sezione di Rovereto, Acque Trentine, Mountain Wilderness Italia: “E’ stato superato il limite: si tratta di un segnale gravissimo e di un precedente pericoloso. Ilfattoquotidiano.it

elicottero trasporta neve quotaElicottero per portare neve sul Bondone: "Così abbiamo salvato mezzo milione di indotto spendendo circa 6mila euro". Ecco la risposta di Trento Funivie - "Non c'è stata altra scelta per alcune condizioni particolari che si sono verificate negli scorsi giorni: abbiamo salvaguardato l'indotto della montagna". ildolomiti.it

elicottero trasporta neve quotaLa neve sul Bondone arriva con l'elicottero e scoppia la polemica: "Superato il limite: un segnale gravissimo e un precedente pericoloso" - E' polemica per l'utilizzo dell'elicottero sul monte Bondone per trasportare la neve in quota, completare la preparazione dei tracciati e aprire così le piste sul Palon. ildolomiti.it

elicottero trasporta neve in quota per le piste da sci del monte bondone superato il limite il video

© Ilfattoquotidiano.it - Elicottero trasporta neve in quota per le piste da sci del Monte Bondone: “Superato il limite”. Il video

Elicottero salvato dalla neve?

Video Elicottero salvato dalla neve?