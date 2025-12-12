Eintracht Francoforte-Augsburg sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
L’Eintracht Francoforte, reduce da una sconfitta europea contro il Barcellona, affronta l’Augsburg in una sfida di Bundesliga in programma sabato 13 dicembre 2025 alle 15:30. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, che si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre in campionato.
Ci ha provato e si è pure illuso per un tempo di poter battere il Barcellona, ma alla fine è arrivata l’ennesima sconfitta europea per l’Eintracht Francoforte che quest’oggi è impegnato in casa contro l’Augsburg. Il gol di Knauff aveva illuso gli Adler bravi comunque a tenere il campo per tutto il primo tempo. Nella ripresa il risveglio dei cataliani . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Il Barcellona ritorna a giocare la sua prima partita in Champions nel nuovissimo Camp Nou e batte l’Eintracht Francoforte. Una serata però rovinata proprio dal comportamento dei tifosi tedeschi: https://fanpa.ge/BM7EQ - facebook.com Vai su Facebook
UEFA Champions League, 6. Spieltag FC Barcelona - Eintracht Frankfurt (Di., 21 Uhr) : Davide Massa : Filippo Meli : Stefano Alassio 4 : Simone Sozza : Marco Di Bello : Aleandro Di Paolo #Massa #FCBSGE #U Vai su X
Pronostici Bundesliga 13 dicembre ore 15:30: due vincenti a quota 3.35 - L'Eintracht invece vuole voltare pagina dopo la debacle di Lipsia. Secondo ilveggente.it
Lipsia esagerato: Eintracht Francoforte travolto per 6-0, Diomande sigla una tripletta - Il sabato di Bundesliga si chiude con un risultato senza diritto di replica: il clamoroso 6- Da tuttomercatoweb.com
Augsburg-Bayern Monaco 1-0: gol e highlights