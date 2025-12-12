Eintracht Francoforte-Augsburg sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

L’Eintracht Francoforte, reduce da una sconfitta europea contro il Barcellona, affronta l’Augsburg in una sfida di Bundesliga in programma sabato 13 dicembre 2025 alle 15:30. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, che si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre in campionato.

Ci ha provato e si è pure illuso per un tempo di poter battere il Barcellona, ma alla fine è arrivata l'ennesima sconfitta europea per l'Eintracht Francoforte che quest'oggi è impegnato in casa contro l'Augsburg. Il gol di Knauff aveva illuso gli Adler bravi comunque a tenere il campo per tutto il primo tempo. Nella ripresa il risveglio dei cataliani.