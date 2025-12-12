Effetto Valditara la preside blocca il corso all’affettività con la psicologa anche se i genitori erano già stati avvertiti

L'introduzione del corso di educazione all’affettività ha suscitato polemiche e dibattiti. Nonostante i genitori fossero stati preventivamente avvisati, la preside ha deciso di bloccare temporaneamente il progetto. La realizzazione del corso è legata all’approvazione del disegno di legge Valditara sul consenso informato, che determinerebbe la sua definitiva attuazione.

“Il corso di educazione all’affettività si farà ma quando il disegno di legge Valditara sul consenso informato sarà votato anche al Senato e diverrà norma definitiva”. Laura Di Perna, la dirigente dell’istituto “Rita Levi Montalcini” ha deciso di bloccare tutto in attesa del Parlamento, nonostante non ci fossero state indicazioni in questo senso. “Scelta ingiustificata e eccessiva”, secondo i genitori che protestano soprattutto perché la psicologa era già stata individuata e il via libera di mamme e papà era già arrivato. Detto in altre parole, si chiama effetto Valditara. Nei giorni scorsi, la Camera, ha approvato con 151 voti favorevoli e 113 contrari, e il disegno di legge sull’educazione alla sessualità e all’affettività che per quanto riguarda le elementari (la classe in questione è una quinta ndr) è chiaro: “ Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità”. Ilfattoquotidiano.it

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato le nuove Indicazioni nazionali per le scuole dell'Infanzia, le scuole elementari e le medie. "Con questa firma - dice - si volta pagina. Dal prossimo anno scolastico vi sarà il ritorno della centralit - facebook.com facebook