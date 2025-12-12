Educazione sessuale e affettiva | perché l’Italia non può più aspettare

Ildenaro.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'educazione sessuale e affettiva rappresenta un tema cruciale per il benessere e lo sviluppo dei giovani italiani. Con il disegno di legge AC 2278, si affrontano questioni di identità di genere e il ruolo del consenso familiare nelle attività scolastiche, sottolineando l'importanza di un approccio più inclusivo e informato.

di Flavia Belladonna, Comitato Scientifico dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito AsviS il 20 novembre 2025 “Il disegno di legge AC 2278 affronta il tema del riconoscimento dell’identità di genere in ambito scolastico e introduce un meccanismo di consenso informato delle famiglie rispetto ad  attività didattiche su sessualità e affettività. Si tratta di  un provvedimento palesemente regressivo  in termini di diritti e inclusione”. Così si esprime l’ASviS nel suo Rapporto annuale su un tema di estrema attualità, considerato il dibattito che vede da un lato chi ritiene che subordinare certi temi scolastici (identità di genere, sessualità, affettività) al  consenso preventivo delle famiglie  significa mettere un freno all’autonomia educativa della scuola, dall’altro chi la considera una misura legittima, vista come un modo per rispettare il primato educativo della famiglia, cioè che i genitori abbiano un ruolo attivo e informato nell’educazione dei figli su temi sensibili come sessualità, gender, affettività. Ildenaro.it

educazione sessuale affettiva perch233La Camera ha approvato il disegno di legge che introduce l’obbligo del consenso dei genitori per fare educazione affettiva nelle scuole - Mercoledì la Camera ha approvato con 151 voti a favore, 113 contrari e 1 astenuto il cosiddetto “ddl Valditara” (dal nome del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara), un disegno di legge che int ... ilpost.it

educazione sessuale affettiva perch233SCONTRO SEX Scuola, è scontro frontale sul nuovo modello di educazione sessuale. “Si penalizzano i più fragili” - Le opposizioni, numerose associazioni, operatori scolastici e parte dell’opinione pubblica reagiscono con durezza: definiscono la legge un passo indietro per i diritti delle nuove generazioni, un ... statoquotidiano.it

Immagine generica