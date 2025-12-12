Educazione sessuale e affettiva | perché l’Italia non può più aspettare

L'educazione sessuale e affettiva rappresenta un tema cruciale per il benessere e lo sviluppo dei giovani italiani. Con il disegno di legge AC 2278, si affrontano questioni di identità di genere e il ruolo del consenso familiare nelle attività scolastiche, sottolineando l'importanza di un approccio più inclusivo e informato.

di Flavia Belladonna, Comitato Scientifico dell'ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito AsviS il 20 novembre 2025 "Il disegno di legge AC 2278 affronta il tema del riconoscimento dell'identità di genere in ambito scolastico e introduce un meccanismo di consenso informato delle famiglie rispetto ad attività didattiche su sessualità e affettività. Si tratta di un provvedimento palesemente regressivo in termini di diritti e inclusione". Così si esprime l'ASviS nel suo Rapporto annuale su un tema di estrema attualità, considerato il dibattito che vede da un lato chi ritiene che subordinare certi temi scolastici (identità di genere, sessualità, affettività) al consenso preventivo delle famiglie significa mettere un freno all'autonomia educativa della scuola, dall'altro chi la considera una misura legittima, vista come un modo per rispettare il primato educativo della famiglia, cioè che i genitori abbiano un ruolo attivo e informato nell'educazione dei figli su temi sensibili come sessualità, gender, affettività.