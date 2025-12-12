Editoria | Renzi ' non sono mediatore di affare Gedi spero gruppo finisca in mani capaci'

Renzi chiarisce di non essere mediatore nell'affare Gedi e spera che il gruppo finisca in mani competenti. In un'intervista, sottolinea di conoscere alcuni dei protagonisti coinvolti, ma precisa di non avere ruoli di mediazione. La vicenda continua a suscitare interesse nel panorama editoriale italiano.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "È evidente che non sono il mediatore dell'affare Gedi o altro. Conosco molti dei personaggi in questione. Credo di aver capito come tutti che Elkann intende uscire dal mondo dell'editoria. Se accadrà, spero che a prendere in mano il gruppo sia qualcuno di capace. Mi ha fatto morire dal ridere Pier Silvio Berlusconi, che sta comprando un'azienda in Germania con il sostegno di tutti noi e dice che non vuole i greci in Italia". Lo ha sottolineato Matteo Renzi, ospite a 'Otto e mezzo' su La7. Iltempo.it

