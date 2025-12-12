Editoria nuova partnership internazionale per Italpress | accordo con l’Agenzia Wam

Italpress amplia la sua rete internazionale siglando una nuova partnership con l’Agenzia Wam. Questa collaborazione rafforza la presenza dell’agenzia nel panorama globale dell’informazione, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento nel settore. Un passo importante nel percorso di internazionalizzazione dell’agenzia, volto a offrire notizie sempre più aggiornate e di qualità a livello internazionale.

Un’altra prestigiosa partnership per l’Agenzia di Stampa Italpress, che prosegue il suo processo di internazionalizzazione. Nell’ambito del BRIDGE Summit di Abu Dhabi, infatti, è stato siglato un importante accordo di partnership con l’agenzia di stampa emiratina Emirates News Agency – WAM, leader nell’informazione in tutta l’area del Golfo Arabo. L’accordo è stato firmato ad Abu Dhabi dal Direttore e fondatore dell’agenzia Italpress Gaspare Borsellino e dal direttore generale della WAM Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, alla presenza dell’Ambasciatore Italiano negli Emirati Arabi Lorenzo Fanara. “Questo è il quindicesimo accordo internazionale definito quest’anno con agenzie di stampa straniere – afferma Gaspare Borsellino – e rientra in un ampio programma di espansione della nostra agenzia a livello internazionale. Ildenaro.it

