Editoria De Palma Fiom | Vendita Gedi nel silenzio del governo

L'editoria italiana attraversa un periodo di incertezza, con la vendita del gruppo Gedi al centro delle cronache. De Palma della Fiom denuncia un silenzio da parte del governo e esprime solidarietà ai lavoratori e giornalisti coinvolti nelle recenti proteste per il rinnovo contrattuale. La situazione evidenzia le tensioni e le sfide del settore in questa fase di cambiamenti.

“Siamo ai saldi di fine stagione. Gli Elkann stanno vendendo tutto e io oggi voglio solidarizzare con le lavoratrici e i lavoratori di tutto il gruppo Gedi e anche con tutti i giornalisti per lo sciopero che hanno fatto per il rinnovo del contratto”. Così il segretario generale della Fiom, Michele De Palma commenta la vendita del gruppo Gedi parlando a margine del corteo per lo sciopero generale a Milano. “ Gli Elkann stanno vendendo tutto nel silenzio del governo – ha proseguito il sindacalista – Penso a tutta la parte industriale e a tutta la parte che riguarda l’editoria. È inaccettabile perché quello è un patrimonio del nostro Paese, è un patrimonio dei lavoratori e non può diventare una rendita invece per una famiglia”, ha concluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it