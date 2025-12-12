Ecr Procaccini | Il nostro gruppo  è capace di portare buon senso nelle politiche Ue

Nel corso degli Ecr Study Days a Roma, Nicola Procaccini, co-presidente dei Conservatori e Riformisti europei, ha sottolineato la capacità del loro gruppo di portare buon senso nelle politiche dell’Unione Europea. La sua dichiarazione evidenzia l’impegno del gruppo nel contribuire a un approccio equilibrato e pragmatico nelle decisioni europee.

Lo ha detto il co-presidente dei Conservatori e Riformisti europei Nicola Procaccini, in un’intervista a margine degli Ecr Study Days a Roma. Laverita.info

