Ecco un nuovo negozio C’è ‘Tutto Luce’ da Cesena | Ho scelto un luogo vivo

A Cesena apre ‘Tutto Luce’, un nuovo negozio nel cuore della città, in corso della Repubblica. L’inaugurazione, tra le prime dopo importanti lavori di riqualificazione, sottolinea l’importanza di un luogo vivo e centrale, pronto a offrire soluzioni luminose e innovative ai clienti del centro storico.

Un’inaugurazione in pieno centro e in corso della Repubblica in particolare, una delle prime dopo l’ingente opera di riqualificazione. È la storia di ‘ Tutto Luce ’: dalla sede principale di Cesena (dove ha oltre mille metri quadri di spazio espositivo) fino al nuovo showroom appena aperto al civico 132 del corso, all’angolo con via Cignani. Il taglio del nastro è stato ieri, nella vetrina espositiva, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini. L’azienda è specializzata nella vendita di ogni tipo di accessorio per l’ illuminazione, dalle lampade più o meno comuni alle luminarie per negozi passando dagli addobbi per le feste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it