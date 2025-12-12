Ecco ’Providence Perugia Gospel Week’ Voci straordinarie

Dal 15 al 23 dicembre, Perugia ospita la rassegna ’Providence - Perugia Gospel Week’, un evento dedicato alla musica gospel afroamericana. Una serie di concerti e performance che uniscono voci straordinarie e musica sacra, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di pace e speranza in vista del Natale, inserendosi nella stagione ’Sanfra’.

Musica sacra afroamericana per lanciare un messaggio di pace in vista del Natale. Si chiama 'Providence - Perugia Gospel Week' la nuova rassegna dedicata alla musica gospel in programma nel capoluogo umbro dal 15 al 23 dicembre nell'ambito della stagione 'Sanfra'. Sarà proprio l'Auditorium San Francesco al Prato ad ospitare, in un ambiente di spiritualità, ben quattro concerti di artisti internazionali. La rassegna è organizzata da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia e Alma Music Project. Il gospel è simbolo universale di pace e speranza e Perugia vuole lanciare un appello rivolto al mondo intero.

Providence: Perugia Gospel Week 2025 Perugia 14/12/2025 - 23/12/2025 Info: https://www.umbriatourism.it/it/-/perugia-gospel-week-evento - facebook.com Vai su Facebook