Ecco Lo scrigno di Luigi Lilliu | vita di un Finanziere galantuomo

Viene presentato martedì 16 dicembre alle 17, a palazzo Gradari, " Lo scrigno ", libro edito da Melchiorri, con copertina disegnata dal professor Giorgio Donini e ideata sui simboli di appartenenza del Corpo della Guardia di Finanza. Una raccolta di scritti a cura di Luigi Lilliu, Generale della Guardia di Finanza in pensione. Generale Lilliu, da dove nasce l’idea di libro? "Nasce come memoria di fatti e vicende che hanno attraversato a mia vita professionale e che più in generale riguardano la società". Quando comincia la storia di "Luisu", pseudonimo di Luigi Lilliu, protagonista del libro? "Significativamente con l’arruolamento nel corpo della Guardia di Finanza nel 1956 e con la decisione di lasciare la Sardegna, con l’obiettivo di cercare nuove prospettive rispetto a quelle che poteva offrire la mia terra" Quanto la sua regione di origine, la Sardegna, c’è stata e c’è nella sua vicenda professionale? "La risposta è nella dedica in memoria dei miei genitori: l’amore per la famiglia, la passione per il lavoro e l’aiuto al prossimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

