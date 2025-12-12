Ecco l’effetto Ue | 35 anni di impoverimento

Negli ultimi tre decenni, l'Unione Europea ha vissuto un progressivo impoverimento rispetto agli Stati Uniti. Nel 1990, i redditi pro capite europei erano quasi equivalenti a quelli americani, ma oggi la differenza si è ampliata notevolmente, evidenziando un crescente divario economico che riflette sfide strutturali e cambiamenti nel panorama globale.

Nel 1990 il nostro reddito pro capite era vicino a quello Usa (42.600 dollari contro 44.300). Ora la distanza è abissale (53.100 e 75.400). Ma ad arrancare è stata tutta l’Europa, che ha puntato su deflazione salariale e folli regolamenti anti imprese. Chissà se i numerosi politici, prevalentemente del Pd, che nei giorni scorsi hanno orgogliosamente esposto sui social la bandiera della Ue, abbiano mai riflettuto sull’effettivo contributo della Ue al benessere dell’Italia e degli altri 26 Stati membri. Così, giusto per poter rivendicare con ancora maggior orgoglio, davanti alle ripetute accuse di Donald Trump, che la Ue è un progetto che nei suoi primi 35 anni (di cui 26 anche con la moneta unica) ha costituito un vantaggio per i Paesi aderenti, rispetto alla situazione ante 1992. 🔗 Leggi su Laverita.info